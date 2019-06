Il Giappone riprende la caccia alle balene nonostante le proteste

Nonostante le proteste, il Giappone sta per riprendere la caccia alle balene a scopi commerciali: lo riportano i media internazionali.

Una flotta di baleniere è pronta a salpare il 1° luglio dalle regioni dell’Hokkaido e di Aomori.

Il governo di Tokyo ha dovuto dichiarare di avere interrotto la caccia alle balene per scopi commerciali nel 1982, in ottemperanza alla moratoria adottata dalla Commissione internazionale IWC, ma dal 1987 sono state cacciate balene per questioni che il governo definisce “legate alla ricerca scientifica“. Il Giappone ha precisato che la caccia avverrà nelle acque della propria zona esclusiva economica, e non più nell’Oceano antartico.