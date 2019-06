Giornata mondiale del cane in ufficio: i benefici e le regole per portare a lavoro gli amici a quattro zampe

Un compagno fedele da avere con sé anche durante le ore lavorative. Il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale del cane in ufficio. È ormai confermato da molti studi internazionali che lavorare con Fido sia un efficace antidoto contro stress, nervosismo e tensioni. Da diversi sondaggi è emerso, inoltre, che i lavoratori sono entusiasti di avere questa possibilità e ritengono che questa possa migliorare anche la performance lavorativa, rendendo l’atmosfera in ufficio più rilassata e allegra.

Negli Stati Uniti la possibilità di portare gli animali a lavoro è diffusa da tempo: per un’azienda su cinque è prassi consolidata quella di consentire la presenza dei cani in ufficio. Lo fanno i grandi big del tech come Google e Amazon ma anche aziende di minori dimensioni. In Italia secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2019 ci sono 7 milioni di cani. Secondo il sondaggio “Insieme è meglio…anche in ufficio” condotto da Petpassion.tv di Purina, il 34,5% degli intervistati ha dichiarato di andare al lavoro con il proprio amico a quattro zampe e di questi il 26% lo fa spesso, con la metà di loro che ammette di lavorare meglio e con maggiore serenità sapendo che il proprio pet non rimane a casa da solo.

Ma quali sono i giusti accorgimenti per portare il cane in ufficio? A fare chiarezza sul tema è Marco Maggi, coordinatore dei servizi sanitari di Ca’ Zampa, il primo gruppo di centri che offrono servizi veterinari e, in strutture adiacenti, tutti i servizi complementari per il benessere a tuttotondo degli animali da compagnia: dalla toelettatura, all’educazione, dall’asilo alla parafarmacia.

“In Italia non esiste una normativa che regolamenti la presenza del proprio animale da compagnia sul posto di lavoro – afferma Marco Maggi – Tuttavia, sono vigenti due disposizioni di legge riguardanti la permanenza degli animali nei luoghi chiusi: nelle aree comuni il proprietario deve sempre avere una museruola a disposizione e un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo. In termini di cultura sanitaria, esistono delle linee guida fornite dal board scientifico globale WSAVA(World Small Animal Veterinary Association), con precise indicazioni sulle vaccinazioni consigliate. E’ inoltre importante che il cane sia in regola anche con i trattamenti antiparassitari interni ed esterni”.

Quali requisiti comportamentali deve osservare il proprio cane per trascorrere le ore lavorative in ufficio? “Il buon senso – prosegue Maggi – suggerisce che il cane debba essere educato nel non abbaiare e agitarsi in caso di rumori esterni e che sia socievole con le altre persone. L’addestramento del cane è dunque fondamentale affinché esso non diventi fonte di disturbo nell’edificio stesso. E’ buon senso, inoltre, che il cane presente sul luogo di lavoro sia pulito e spazzolato. Attenzione ai momenti di calore e di muta del mantello poiché possono creare situazioni di disagio.”

Anche le abitudini del dipendente di lavoro cambiano con la presenza del proprio pet in ufficio. La classica “pausa caffè” dovrà essere dedicata ad una lunga passeggiata in compagnia del proprio cane. In ultimo, ma non in ordine di importanza, è necessario accertarsi che l’ambiente che ospiterà il cane sia idoneo. “All’interno degli spazi – conclude Maggi – occorre prevenire le contaminazioni allergiche in caso di individui con particolari allergie, attraverso zone identificate o specifiche aree asilo.”

I CONSIGLI DELL’ESPERTO per portare il proprio cane in ufficio tutelandolo e nel rispetto di colleghi e ambiente lavorativo.