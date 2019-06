Giornata Mondiale del Latte, Confagricoltura: un alimento da valorizzare

Il 1° giugno è la Giornata Mondiale del Latte – World Milk Day – istituita dalla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione) nel 2001.

“L’occasione – ricorda Confagricoltura – è utile per portare l’attenzione su questo prezioso alimento e sulla necessità di diffondere informazioni corrette, per far conoscere e promuovere la filiera italiana, che si distingue per qualità e sicurezza alimentare e che garantisce anche occupazione e ricchezza”.

Ad avviso di Confagricoltura è “importante l’educazione alimentare e la corretta informazione relative ad un prodotto penalizzato da pregiudizi e fake news. Fondamentale, in quest’ottica, proseguire il coinvolgimento nelle scuole di alunni e famiglie, ponendo in primo piano i benefici nutrizionali e salutistici del latte”.

Il latte vaccino – ricorda Confagricoltura – è il simbolo del comparto: l’Italia ne produce circa 12 milioni di tonnellate all’anno (fonte: CLAL). La Lombardia detiene il primato, con il 44% delle consegne nazionali, seguita da Emilia Romagna. Veneto e Piemonte. L’Italia è il quinto Paese produttore europeo di latte vaccino, dopo Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

In Lombardia la Giornata Mondiale del Latte viene celebrata con una serie di iniziative a carattere divulgativo e culturale, in particolare nella provincia di Cremona.