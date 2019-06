Giuseppe Morsillo è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione del CIRA. Lo ha nominato, ieri, con voto unanime, l’Assemblea dei soci su designazione del socio di riferimento ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

Morsillo, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 2020, arriva dopo le dimissioni, rassegnate per motivi di salute, di Paolo Annunziato e la temporanea sostituzione da parte del Consigliere anziano Maurizio Cheli.

Il neo Presidente,nel ringraziare l’Assemblea per l’incarico appena ricevuto, ha dichiarato di voler ulteriormente sviluppare e consolidare il posizionamento internazionale del Centro, oltre a valorizzarne il ruolo a livello locale e nazionale quale asset fondamentale per la filiera aerospaziale nazionale, focalizzato sulle priorità di ricerca oggi chiaramente enunciate dal nuovo sistema di Governance. Il CIRA dovrà operare sempre più in sinergia con tutti i principali attori del settore attraverso una programmazione pluriennale che guardi allo spazio, all’aeronautica ed anche alle componenti trasversali, non ultime quelle a supporto della difesa. Morsillo ha poi concluso auspicando una gestione efficace e orientata al risultato in cui la dotazione del PRORA presente al CIRA possa avere un effetto moltiplicatore attraendo capitali privati e consentendo al Centro di partecipare con successo ai programmi di ricerca europei e di inserirsi in circuiti che possano assicurare un uso sistematico degli impianti.

Giuseppe Morsillo, classe 1959,vanta oltre 35 anni di esperienza professionale, prevalentemente nel settore spaziale, ma anche nei settori dell’aeronautica e della difesa, operando, sia nell’industria che in agenzie governative e intergovernative, in integrazione e prove, produzione, ingegneria, programme management, acquisti, marketing, pianificazione e controllo strategico, finanza e relazioni nazionali e internazionali.

Laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1983 presso il Politecnico di Napoli, fino al 2000 ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità in varie aziende del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo), l’ultimo come Capo del Marketing Civile di Alenia Aerospazio Divisione Spazio.

All’agenzia Spaziale Italiana fino al 2005, ha svolto diverse funzioni, l’ultima in qualità di Capo dell’unità Strategie e Relazioni Nazionali e Internazionali, contemporaneamente a quella di Presidente di ELV e delegato italiano all’ESA Council.

Parte dell’Agenzia Spaziale Europea dal 2005 al 2016 è stato dapprima Capo dell’Ufficio Politico del Direttore Generale, responsabile dell’elaborazione e del coordinamento delle politiche dell’Agenzia e delle relazioni istituzionali con gli Stati membri e con le industrie spaziali europee, e successivamente Direttore di Politiche, Pianificazione e Controllo e poi Direttore di Finanza, Controllo e Tecnologia dell’informazione.

Più recentemente è stato Segretario Generale di Eurospace, l’associazione delle imprese manifatturiere spaziali europee.