Grano contaminato da escrementi e ratticidi: sequestro Nas in Emilia Romagna

Trecento quintali di grano e soia contaminati da ratticidi ed escrementi di topi e piccioni: li hanno sequestrati i carabinieri del Nas di Bologna durante un’ispezione in un’azienda di produzione zootecnica in provincia di Ferrara.

I militari hanno proceduto a un sequestro cautelativo sanitario per un valore complessivo della merce di 50mila euro. Al responsabile dello stabilimento e’ stata contestata la violazione dei requisiti in materia di igiene Haccp e per la sicurezza degli alimenti con una sanzione prevista di tremila euro.