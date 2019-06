Clima, le previsioni dei bookmakers: Greta Thunberg sarà Nobel per la pace

I bookmaker londinesi hanno pochi dubbi al riguardo: la grande favorita per il prossimo Nobel per la pace e’ Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni che ha dato il via al movimento globale dei “FridaysForFuture” che lotta contro i cambiamenti climatici. In confronto, riferisce oggi la Welt, Angela Merkel, Donald Trump o Papa Francesco hanno solo possibilita’ da outsider. Cosi’, dopo esser stata gia’ nominata donna dell’anno dai giornali svedesi e mentre si annuncia una laurea honoris causa presso l’universita’ belga di Mons, presto il nome della ragazza potrebbe figurare accanto a quelli di Martin Luther King, Nelson Mandela, Willy Brandt, Madre Teresa di Calcutta, Desmond Tutu e il Dalai Lama. I bookmaker di Ladbrokes, per esempio, in caso di vittoria, ad oggi offrono 3 sterline su ogni sterlina spesa: in altre parole, danno Greta 1 a 3, una probabilita’ del 33%. Tra i “concorrenti” dell’attivista svedese qualche chance sembra avercela la premier neozelandese Jacinda Ardern, che aveva impressionato il mondo per la sua posizione ferma e al tempo stesso compassionevole dopo gli attentati alle moschee di Christchurch, ma che si ferma al 17%. Seguono l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), all’11%, e Reporter senza frontiere, al 9%. Papa Francesco e’ staccato di diversi punti, visto che non va oltre il 6%. Altri bookmaker sono ancora netti: per Uniber le possibilita’ di Greta si aggirano al 44%, per Betway arriva al 50%. Come ricorda la Welt, Betway da’ la cancelliera Angela Merkel al 12% e i Donald Trump al 10%. Sulla carta, non c’e’ partita contro la piccola Greta.