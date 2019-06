Groenlandia: il ghiaccio si scioglie, i cani da slitta corrono sull’acqua. Ecco la FOTO virale

E’ virale sul web una foto che ritrae una spedizione di cani con slitte che corrono a tutta velocità sull’acqua invece che sul ghiaccio, nel nordest della Groenlandia.

L’immagine è stata catturata il 13 giugno da gruppi di ricercatori impegnati in una missione di recupero di attrezzature: con i cani da slitta hanno attraversato fiordi parzialmente fusi. Gli Husky hanno le zampe immerse nell’acqua, come una sorta di un immenso lago.

Sfortunatamente, la missione dell’Istituto meteorologico danese non ha avuto successo: il materiale meteorologico e oceanografico collocato mesi fa sul mare di ghiaccio non è stato ritrovato, proprio a causa del suo scioglimento precoce e veloce.

La grande isola della Groenlandia è un territorio danese autonomo situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico. In genere la stagione dello scioglimento dello strato di ghiaccio va da giugno ad agosto, ma quest’anno, a causa di temperature superiori anche di 40 gradi rispetto alla norma, al 13 giugno il 40% della Groenlandia aveva già perso ingenti quantità di ghiaccio, oltre 2 miliardi di tonnellate.

Lo scioglimento accelerato ed esteso del mare di ghiaccio della Groenlandia, con conseguente innalzamento del livello del mare, minaccia direttamente la sopravvivenza delle comunità costiere.