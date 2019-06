HIV: disponibile in Italia il regime a base di Bictegravir Emtricitabina Tenofovir Alafenamide

Gilead Sciences annuncia l’arrivo in Italia del regime a singola compressa (STR, single tablet regimen) a base di bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg, (BIC/FTC/TAF) con somministrazione una volta al giorno, usato per il trattamento dell’infezione da HIV-1. BIC/FTC/TAF combina la potenza del nuovo inibitore dell’integrasi (INSTI) con il consolidato profilo di sicurezza ed efficacia del backbone basato su due NRTI (inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa) raccomandato dalle linee guida (emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg, FTC/TAF).

In Europa, BIC/FTC/TAF è indicato come regime completo per il trattamento dell’infezione da HIV-1 negli adulti senza evidenza – presente o passata – di resistenza virale alla classe delle integrasi, a emtricitabina o a tenofovir. Nessun aggiustamento del dosaggio di BIC/FTC/TAF è necessario nei pazienti con clearance stimata della creatinina (CrCL) maggiore di o uguale a 30 ml al minuto. BIC/FTC/TAF ha una posologia pratica e conveniente, non richiede test per HLA-B 5701 e non ha requisiti di assunzione di cibo, né alcuna restrizione relativa alla carica virale al basale o alla conta dei CD4.

BIC/FTC/TAF è stato approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA) il ​​7 febbraio 2018 e la Commissione Europea ne ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio a fine giugno 2018.

Informazioni su Gilead Sciences

Gilead Sciences è una società biofarmaceutica basata sulla ricerca e impegnata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di terapie innovative in aree terapeutiche nelle quali vi siano ancora esigenze mediche non soddisfatte. La mission dell’azienda è quella di migliorare in tutto il mondo l’assistenza ai pazienti affetti da malattie potenzialmente letali. Gilead ha sede a Foster City, in California, e opera in oltre 30 Paesi del mondo.

Da più di 30 anni Gilead è leader nel campo dell’HIV, nell’ambito del quale promuove progressi e innovazione in materia di trattamento, prevenzione, sperimentazione, introduzione al trattamento e ricerca di cure. Secondo una stima, oltre 10 milioni di persone che in tutto il mondo vivono con l’HIV ricevano oggi una terapia antiretrovirale fornita da Gilead o da una delle sue affiliate.