Una straordinaria immagine della Terra che ritrae Calabria, Basilicata e Puglia è oggi la Earth Science Picture of the Day

“Un’immagine della Terra che ritrae Calabria, Basilicata e Puglia, scattata a 32 km di altezza dal pallone stratosferico MoCRiS, è oggi l’Earth Science Picture of the Day!”

“Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere, MoCris, è un progetto nato dalla collaborazione tra ABproject, Ocra Infn e il Liceo Scientifico di Cariati“. E’ quanto scrive oggi l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sulla propria pagina Facebook.

Per saperne di più su MoCris leggi anche:

“Siamo orgogliosi di annunciare che oggi 25 giugno 2019 il prestigioso sito NASA Earth Science Picture of The Day (EPOD) ha scelto la foto catturata dalla nostra Sonda MoCRiS in volo sulla Calabria e l’ha inserita nelle foto dell’anno 2019 – scrive Antonino Brosio, uno degli ideatori del progetto -. È certamente una delle immagini più spettacolari riprese dalla sonda, dove si vede parte della Calabria, Basilicata e Puglia con il Mare Ionio e la Luna in fase. Questa foto è stata scattata da un’altitudine di circa 31000 metri s.l.m. Come l’ APOD per l’astronomia, EPOD pubblica ogni giorno una suggestiva immagine commentata riguardante le scienze della Terra. EPOD è un servizio curato dalla Earth Science Division della NASA e dall’EOS Project Science Office presso il Goddard Space Flight Center, in collaborazione con il consorzio Universities Space Research Association (USRA)” conclude Brosio.