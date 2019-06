Incendi: a fuoco un bosco che già bruciato nel Monte Pisano

Con il caldo torrido tornano anche incendi nel Pisano. Oggi un rogo ha mandato in fumo circa 1.000 metri quadrati di boschi sul Monte Pisano, in località La Verruca, zona piuttosto impervia sul versante di Vicopisano (Pisa).

Il rogo si e’ sviluppato, per cause ancora non chiarite, in una zona gia’ bruciata nell’autunno scorso nel terribile incendio che devasto’ il massiccio montano. Per domare in fretta le fiamme e’ intervenuto anche un elicottero della flotta regionale antincendi, mentre le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno contenuto l’avanzamento del rogo agendo da terra. Il fuoco non ha mai minacciato le abitazioni e si e’ propagato lungo un crinale tra due vallate ma comunque poi e’ stato spento.