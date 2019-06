Incendi in Piemonte: elicottero e volontari AIB pronti contro i roghi

Il Piemonte è pronto ad affrontare gli incendi boschivi: un elicottero regionale è pronto ad alzarsi in volo in caso di necessità e squadre di volontari del servizio anti incendi boschivi AIB monitorano il territorio.

Il caldo causa non solo disagi ai cittadini e diffusi blackout alla rete elettrica. messa a dura prova dall’incremento dei consumi e dallo stress termico, ma aumenta anche l’indice di pericolosità incendi.

Anche il Piemonte, è, comunque, interessato dalla campagna nazionale antincendi boschivi, attivata a livello nazionale dal dipartimento di protezione civile che ha preso il via il 15 giugno scorso e si concluderà il prossimo 30 settembre con lo schieramento, tra l’altro, della flotta aerea nazional.

Anche per l’estate 2019 la Regione Piemonte ha pronto ed operativo il proprio Sistema antincendi boschivi, che è pianificato a livello regionale, ed è costituito da componenti istituzionali e volontarie, a seguito di apposite convenzioni.