Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si trova alle spalle dell’ospedale Sant’Antonio Abate.