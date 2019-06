Incendi in Sicilia, paura nella notte: roghi vicino alle ville nel Trapanese

Paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni.

Numerose persone si cono riversate in strada.

Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte.