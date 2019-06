Incendio in centro a Parigi: 3 morti e decine di feriti

Tre persone sono morte e un’altra è gravemente ferita in un incendio divampato intorno alle 5 in un edificio nell’11° arrondissement di Parigi: lo rendono noto i vigili del fuoco. Ventisette persone sono rimaste leggermente ferite, o intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio scoppiato in un edificio di 6 piani che ospita un ristorante, un bagno turco e appartamenti.

L’edificio si trova a poca distanza da piazza della Bastiglia, nello stesso quartiere si trova anche la sala da concerti Bataclan.

Sul posto 200 vigili del fuoco che hanno effettuato 15 salvataggi, mentre le fiamme sono state domate ma non ancora spente. Secondo i soccorritori le fiamme si sono propagato velocemente nella tromba dell’ascensore dell’immobile al 7 di rue de Nemours, costruito negli anni ’70.

La causa dell’incendio è ancora sconosciuta.