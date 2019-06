Incendio Notre-Dame: allarme per alti livelli di piombo nel sangue di un bimbo, test ai residenti

Livelli di piombo superiori norma sono stati rilevati nel sangue di un bambino in seguito all’incendio nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Il bimbo di 7 anni presentava un tasso di piombo nel sangue superiore ai 50 microgrammi per litro, soglia massima prevista dalle normative.

L’Agenzia regionale per la salute dell”Île-de-France ha deciso di chiedere a donne incinte e bambini sotto i 7 anni che vivono sull’île de la Cité di sottoporti ai test

L’Agenzia ha avviato accertamenti per identificare “la o le cause della contaminazione e verificare che non sia legata a fattori diversi dall’evento eccezionale” del rogo dello scorso 15 aprile. Uno screening della piombemia “impone di assicurarsi che i fattori di esposizione siano scomparsi e di seguire costantemente la salute dal bambino“, ma “non implica l’adozione di alcuna terapia particolare” al momento.