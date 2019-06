Incendio Notre Dame: ristrutturazione in 5 anni

Ai microfoni di “Europe 1” il Ministro della Cultura francese, Franck Riester, ha reso noto che l’obiettivo stabilito dal Governo è quello di completare i lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Notre Dame (dopo l’incendio dello scorso 15 aprile) in 5 anni, lavori che vanno fatti bene e senza fretta.

“Non vogliamo assolutamente confondere rapidità con precipitazione. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha fatto bene a dare un obiettivo“, quello della ricostruzione in cinque anni, perché ciò consente “una mobilitazione molto forte di tutti. Ma ovviamente quello che conta è la qualità della realizzazione. Quindi non significa cinque anni giorno per giorno. Probabilmente i lavori non saranno tutti completati tra cinque anni precisi“, ha spiegato Riester.