Vasto incendio a Ostia, ha lambito le case: la rabbia dei residenti

Le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni, gli abitanti sono stati costretti a riversarsi in strada in mezzo ad una densa nube di fumo, ben visibile da tutto il quadrante sud di Roma. L’incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un campo di sterpaglie nel quartiere Stagni di Ostia, periferia vicina al litorale romano, intorno alle 3 del pomeriggio. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente, avvicinandosi alle abitazioni e costringendo le forze dell’ordine ad evacuare gli abitanti delle case nelle immediate vicinanze del campo. Le autopompe dei pompieri sono giunte sul posto alle 15.45. Tanta la rabbia dei cittadini: “Avevamo gia’ segnalato il pericolo al proprietario, che non ha fatto nulla. Il terreno e’ privato, il comune non c’entra: siamo pronti a fare denuncia“.