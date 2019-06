Incidente a Venezia, Legambiente: “Fuori le navi dal centro storico”

“Assistiamo, attoniti e impauriti, a quanto accaduto stamane presso la banchina di San Basilio a Venezia dove una grande nave da crociera ha colpito la nave River Countless, anch’essa imbarcazione di tipo crocieristico di più piccole dimensioni che era già attraccata nell’area“: lo spiega in una nota il presidente di Legambiente Venezia Paolo Franceschetti riferendosi all’incidente di questa mattina, che ha coinvolto Msc Opera. “Il risultato, per ora, conta alcuni feriti lievi, una banchina gravemente danneggiata e molte persone, tra cittadini, operatori portuali e crocieristi, terrorizzate. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che le grandi navi non galleggiano in sicurezza e possono perdere il controllo creando conseguenze potenzialmente anche ben peggiori di quelle viste oggi. I residenti nella zona di San Basilio raccontano di aver visto la grande nave arrivare loro addosso ed hanno temuto il peggio“.

Franceschetti, assieme a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, ha chiesto subito provvedimenti: “Sollecitiamo quanto da sempre ribadito, devono essere presi immediati provvedimenti affinché le grandi navi, di qualsiasi tipologia e dimensione, non transitino più per il bacino di San Marco e per il Canale della Giudecca ne tanto meno ormeggino nell’area del centro storico veneziano“.