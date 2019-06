Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alle 16 odierne per fare il punto sull’incidente di questa mattina con la nave da crociera.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in contatto costante.

Erano le 8:36 quando una nave Msc ha urtato una imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia.