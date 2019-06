Incidente in valle di Fiemme, ciclisti travolti da una moto: quattro feriti 

Quattro persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio dopo lo uno scontro tra un gruppo di ciclisti ed una moto che li ha travolti a Tesero, in valle di Fiemme, avvenuto verso le 14. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco volontari ed i sanitari con tre ambulanze ed un’auto sanitaria, ed è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ferito più grave all’ospedale Santa Chiara di Trento. Gli altri tre, feriti in modo più lieve, sono stati portati all’ospedale di Cavalese.