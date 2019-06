Incidente Venezia, Guardia Costiera: “Nessuno sversamento di idrocarburi”

Non si sono verificati sversamenti di idrocarburi nell’incidente verificatosi questa mattina a Venezia, nel Canale della Giudecca, tra la MSC Opera e la River Countess: lo rende noto la Guardia Costiera precisando che durante la navigazione “assistita da due rimorchiatori, la Msc Opera perdeva la governabilità e entrava in collisione con la m/n fluviale River Countess ormeggiata in banchina a San Basilio“. Quattro passeggeri del River countess sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. “La River Countess ha riportato una piccola falla all’altezza della linea di galleggiamento e la m/n Msc Opera – prosegue la Guardia Costiera di Venezia – ha riportato lievi scalfiture allo scafo che non hanno pregiudicato la sicurezza della navigazione delle unità coinvolte. Non si sono verificati sversamenti di idrocarburi“.