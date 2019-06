Incidenti in montagna, tragedia in Alto Adige: muore durante la discesa

Domenica di Pentecoste tragica sulle montagne dell’Alto Adige. Un escursionista di 36 anni originario di Vipiteno in provincia di Bolzano e’ morto mentre assieme ad un amico stava compiendo un’escursione al Sas dai Tamersc, noto nell’ambiente alpinistico come “Tamersrock”, nella zona di Pedru’ sopra l’abitato di San Vigilio di Marebbe in Val Badia. Stando alle prime informazioni, l’uomo dopo aver raggiunto la sommita’ di questo spuntone roccioso, durante la discesa e’ precipitato nel vuoto. Il compagno di cordata e’ riuscito a salvarsi restando aggrappato alla corda. Al vaglio dei soccorritori e dei carabinieri le cause dell’incidente che, stando ad una prima ricostruzione, potrebbero essere attribuite ad una corda troppo corta utilizzata nella fase di discesa. Sul posto e’ intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Quella odierna e’ la prima tragedia della stagione estiva sulle montagne altoatesine.