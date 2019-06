Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti nella notte a Pieve Ligure , presso la Capelletta di Santa Croce: un uomo, fermatosi a bivaccare dopo un barbecue con gli amici, durante la notte si è alzato e non ha visto che la fascia terminava con un salto di circa 5 metri. Fino alle 4 nessuno degli amici si è accorto della caduta del 56enne . Dopo essere stato individuato sono scattati i soccorsi. Il medico del 118 ha stabilizzato il paziente che era cosciente ma non vigile. L’elicottero della Capitaneria di Porto è intervenuto chiamato dal Soccorso Alpino e il paziente è stato trasportato all’ospedale.

article

1280016

MeteoWeb

Incidenti in Montagna: non vede dirupo e precipita per 5 metri, soccorso

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti nella notte a Pieve Ligure, presso…

http://www.meteoweb.eu/2019/06/incidenti-montagna-vede-dirupo-precipita-5-metri-soccorso/1280016/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/05/montagna-forma.jpg

NEWS