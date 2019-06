Per l’inizio della stagione estiva la NASA sceglie la spiaggia di Montalbano come FOTO del giorno

In occasione del 21 giugno 2019, giorno in cui inizia la stagione estiva, la NASA ha scelto una foto tutta italiana per rappresentare il Solstizio d’Estate.

L’agenzia spaziale statunitense ha scelto come APOD (foto astronomica del giorno) uno scatto di Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Rappresenta il Solstizio sul tratto di costa siciliana che comprende anche Punta Secca, dove si trova la casa del commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri.