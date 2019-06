Ipertensione: gli alimenti da evitare e quelli consigliati per combattere la pressione alta

L’ipertensione è una delle patologie più diffuse, spesso determinato da uno stile di vita errato. Chi ne soffre si ritrova ad avere la pressione del sangue nelle arterie elevata, con un conseguente aumento del lavoro del cuore. Quest’ultimo infatti, tra un battito e l’alto compie un lavoro di movimento che prevede una fase di contrazione e una di rilassamento.

Normalmente la pressione arteriosa si misura dunque tenendo in considerazione questi due parametri: le sistole, o la contrazione, e le diastole, il movimento di rilassamento. Di solito la pressione sistolica dovrebbe rilevare un valore compreso tra 110 mmHg e 140 mmHg, mentre la pressione diastolica dovrebbe essere compresa tra i 60 mmHg e i 90 mmHg.

L’ipertensione è una patologia molto pericolosa in quanto considerata un importante fattore di rischio per l’ictus, l’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca, gli aneurismi nelle arterie e per la malattia arteriosa periferica. Tale condizione aggrava lo stato di salute di reni, fegato, arterie, cuore e sistema endocrino. Pertanto, è fondamentale cercare di prevenirla anche con una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Una delle cause principali dell’ipertensione è proprio da ricercarsi in una vita troppo sedentaria e in un’alimentazione eccessivamente calorica.

In particolare vi sono alcuni alimenti e bevande il cui consumo andrebbe evitato o comunque limitato. Ecco i principali:

Sale

Zucchero

Carni rosse

Formaggi

Latticini, eccetto quelli parzialmente scremati

Salumi e insaccati

Salse come senape, ketchup e maionese

Prodotti da forno

Tè

Liquirizia

Caffè

Vino e alcol in genere

Tra gli alimenti consigliati troviamo invece: