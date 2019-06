La carenza di vitamina D e le conseguenze psicologiche: dai cambiamenti di umore alla depressione

“Il livello ideale di vitamina D nel sangue – raccomanda il dott. Liguori – dovrebbe attestarsi tra i 50 e i 75 ng/mL. Gli integratori

di vitamina D, dunque, potrebbero ricondurre a livelli nella norma, migliorando al contempo l’umore:C’è da dire che la ricerca è ancora alle prime fasi e gli studiosi non sono ancora sicuri del modo in cui la vitamina D sia connessa alla depressione, ma le numerose indagini confermano il ruolo di questa preziosa sostanza nella fisiopatologia della depressione e come potenziale cura per questa malattia”.