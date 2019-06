Lago Maggiore: Repower installa una nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici al Relais Villa Margherita

Relais Villa Margherita, un angolo di paradiso sul Lago Maggiore, una splendida villa ottocentesca diventata hotel di pregio, da oggi diventa anche “green”: Repower, Gruppo attivo nel settore energetico da oltre 100 anni, ha infatti inaugurato ieri presso la Villa una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Grazie a PALINA BURRASCA da 22kW, disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti, gli ospiti della struttura saranno in grado di ricaricare velocemente e gratuitamente fino a due veicoli a due o quattro ruote in contemporanea.

All’inaugurazione erano presenti, insieme al titolare del Relais Villa Margherita Luigi Ruffatti, il Sindaco del Comune di Oggebbio, Alessio Ferrari, Alessio Lorenzi del Consorzio V.C.O. Energia, l’Area Manager di Repower Giuseppe Merlini, il Presidente degli Albergatori Verbano Cusio Ossola Gianmaria Vincenzi.

Il Relais Villa Margherita, villa ottocentesca immersa in un parco di 2000 metri quadrati e affacciata sul Lago Maggiore, entra così a far parte di Ricarica 101, circuito di strutture di pregio lanciato nel 2016 da Repower e diventato un benchmark internazionale per la diffusione della mobilità elettrica. Il circuito unisce circa 300 strutture ricettive di alto livello in cui sono installate le PALINA Repower– alberghi e ristoranti stellati, ville storiche, cantine, porti e campi da golf – e si snoda da Nord a Sud, consentendo di viaggiare con auto elettrica attraverso le località più belle della Penisola: una vera e propria rivoluzione nel modo di viaggiare, un modo di spostarsi sostenibile e in armonia con il territorio, tra le eccellenze ricettive, gastronomiche e artistiche italiane.

Anche la PALINA installata al Relais Villa Margherita sarà localizzabile su Recharge Around, la App di Repower che permette di conoscere ogni punto di ricarica per veicoli elettrici in Italia e all’estero.