Lascia il cane in auto per oltre un’ora: denunciato il proprietario

Un avvocato romano è stato denunciato con l’accusa di maltrattamento di animali: il 60enne ha lasciato l’auto parcheggiata e incustodita per oltre un’ora con all’interno il suo cane.

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Candia, nei pressi di piazza San Pietro: sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione San Pietro che ha rintracciato il proprietario e lo ha denunciato all’Autorità giudiziaria.