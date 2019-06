Lo Yoga è accessibile a tutti: dagli psicologi i 10 benefici che la disciplina apporta alla mente e al corpo

Giugno 2019 – 21 giugno, solstizio d’estate, la giornata più lunga dell’anno, e non a caso si celebra anche la giornata internazionale dello yoga. La disciplina orientale il cui nome significa “unione” è ormai sempre più presente nella vita quotidiana degli occidentali, proprio in virtù dei suoi effetti benefici per il corpo e per la mente.

In occasione di questa giornata gli esperti di Guidapsicologi.it hanno stilato una lista di benefici per il corpo e per la mente, che fanno dello Yoga una disciplina completa e alla portata di tutti, proprio per la sua versatilità e il suo adattarsi a ogni singolo individuo. Una pratica costante durante un lungo periodo di tempo può cambiare la vita di una persona. Scopriamo perché.