Lombardia, bimbo di 1 anno lasciato in auto sotto il sole con i finestrini chiusi

Era stato lasciato chiuso in auto in un parcheggio di un centro commerciale a Gadesco Pieve Delmona, in provincia di Cremona. Un bambino di 1 anno, che piangeva per il caldo soffocante mentre era legato nel seggiolino del veicolo con i finestrini alzati, è stato salvato da una guardia giurata e dai carabinieri di Cremona che lo hanno estratto dall’auto rompendo un finestrino. I militari, che stanno indagando sull’episodio, e il personale del 118 lo hanno portato di ospedale dove non è in pericolo di vita. In questo momento, in Lombardia si registrano temperature di +38-39°C.