“Luci sul Parco”, l’Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie

Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, “accende le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte”, è infatti l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si svolgerà a Gambarie d’Aspromonte sabato 15 giugno, dalle ore 10 fino a tarda sera: una full immersion interamente dedicata al Parco e alle molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici naturali della montagna, promuovendo l’ecosostenibilità come scelta quotidiana di conservazione dell’ambiente per le generazioni presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni individuo.

Sabato 15 giugno sarà l’occasione per valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le esperienze delle associazioni escursionistiche che vivono costantemente l’Area Protetta con passione, amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento diretto nella giornata e nella programmazione estiva. Per un Parco a misura d’uomo che risponde a rinnovate e mature esigenze di uno stile di vita consapevole, verrà aperto uno nuovo Spazio Sport, destinato al divertimento e all’esercizio fisico con diverse associazioni sportive che animeranno l’ex piazzale Anas con tornei, esibizioni, dimostrazioni e allenamenti aperti alla partecipazione di tutto il pubblico interessato. Luci sul Parco prevede inoltre nell’intero comprensorio di Gambarie la possibilità di vivere esperienze legate agli aspetti naturalistici con laboratori di educazione ambientale e didattici, escursioni e passeggiate nei sentieri limitrofi, in compagnia delle Guide Ufficiali del Parco.

I momenti ricreativi, sportivi ed escursionistici, saranno affiancati da quelli divulgativi e culturali con la mostra “In viaggio nella biodiversità dell’Aspromonte”, un talk-show dedicato all’Estate nel Parco e alla promozione di un turismo sostenibile e lento nei nostri luoghi, con la possibilità di osservare “Il Cielo d’Aspromonte”, grazie ad una postazione astronomica nonché di partecipare al progetto Life Asap alla ricerca delle Specie Aliene che minacciano la biodiversità dell’Area Protetta con il “bioblitz” guidato da esperti del settore. Uno stile di vita equilibrato non può prescindere da un’alimentazione che privilegi cibo “buono, sano, genuino e del territorio”: al Mercato della Terra di Slow Food, ad una degustazione di panini e frittelle del geoParco e di dolci identitari, il compito di esaltare i prodotti del Parco. L’evento “Luci sul Parco”, la cui partecipazione è gratuita, sarà animato dalla presenza di “Walking Radio Touring 104” e vedrà uno “speciale moment” per celebrare i 25 anni del Parco dell’Aspromonte.