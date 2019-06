Luci sul Parco: a Gambarie il 15 giugno l’apertura del “playground Aspromonte” di basket e dello spazio Sport

Praticare sport fa bene. All’area aperta ancor di più, è scientificamente provato. Allenarsi, divertirsi e giocare in una cornice unica come quella di un Parco Nazionale rende il tutto magico ed indimenticabile. In occasione del suo 25° anniversario, il Parco dell’Aspromonte con l’evento “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” che si terrà a Gambarie sabato 15 giugno, vuole esaltare i valori naturalistici, culturali e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita in piena armonia con l’ambiente.

Verrà aperto al pubblico il nuovo Spazio Sport, area che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ed il Comune di Santo Stefano in Aspromonte hanno deciso di attrezzare nel rinnovato ex piazzale Anas con il “Playground” per il basket, Scacchiera per la Dama, strutture di Mingolf e pista da Skateboard. Una partita inaugurale darà il via al nuovo campo di basket e al divertimento: un luogo di incontro e di incontri, privilegiando lo spirito di gruppo e guardando allo sport in termini educativi e formativi. Il nuovo playground, durante tutta la giornata del 15 giugno sarà a disposizione del pubblico e degli amanti della pallacanestro per un “semplice tiro”, una esibizione, una partita o un torneo tra amici, con la collaborazione della società Basket Lumaka e dei sui giovani cestisti.

Una struttura che vivrà per tutta l’estate nel centro di Gambarie e sarà utilizzabile da chiunque voglia divertirsi, ma che non resterà isolata. Il nuovo Spazio Sport realizzato dal Parco e che verrà aperto il 15 giugno, infatti, sarà destinato al divertimento, all’esercizio fisico e alle rinnovate esigenze di uno stile di vita consapevole: per un Parco a misura d’uomo. Grazie alla collaborazione di diverse Associazioni, lo Spazio Sport sabato 15 giugno vivrà momenti colorati e animati: oltre al basket, la Dama, il Minigolf, la Danza, il Karate, la Ginnastica a Corpo libero, renderanno la giornata unica con le esibizioni e le esercitazioni aperte dei ragazzi della Scuola “Nuovi Orizzonti”, i karateki del Karate Gemelli, e i ballerini della Scuola di danza “Arte in Movimento”.

Momenti ricreativi e sportivi che apriranno una giornata di festa per l’Aspromonte, condita da innumerevoli iniziative escursionistiche, culturali, scientifiche e musicali che insieme alla degustazione dei prodotti identitari accenderanno le “Luci sul Parco”.