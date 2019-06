Luglio rovente per i consumatori e non per il caldo: da domani aumento di luce, gas, telefono e altri servizi

“Luglio rovente sul fronte delle tariffe praticate ai consumatori. A partire da domani e per tutto il mese si susseguiranno infatti aumenti a raffica dei listini che investiranno diversi settori e, purtroppo, incideranno sulle tasche dei consumatori“. Lo denuncia il Codacons, che ricorda come “da domani le famiglie italiane dovranno far fronte ad un maggiore esborso per telefonare, usare l’energia l’elettrica, partire e andare al mare o in vacanza“.

“Dall’1 luglio – si legge in una nota – scatteranno gli aumenti delle tariffe della luce, che cresceranno del +1,9% per decisione dell’Arera – spiega il Codacons – Un aumento che avviene proprio nel momento di maggior consumo di elettricità da parte delle famiglie, in relazione all’utilizzo massiccio di condizionatori e sistemi di climatizzazione che avviene proprio in questi mesi, e che avrà un forte impatto sulla spesa energetica degli utenti“.

“Proseguiranno, inoltre, i rincari – continua il Codacons – per le tariffe telefoniche già avviati a giugno, con numerose compagnie che hanno annunciato per luglio la rimodulazione dei propri piani tariffari sia per la telefonia fissa che per quella mobile, con un aggravio di spesa che può arrivare a +3 euro al mese. A partire dal 15 luglio, aumenterà il costo del biglietto per i bus Atm: i milanesi dovranno mettere in conto un rincaro del costo del ticket che passa da 1,5 a 2 euro“.

“Cresceranno, altresì, le tariffe in tutto il settore turistico e dei trasporti: con l’arrivo dell’alta stagione estiva, infatti, costerà di più spostarsi in aereo, treno e traghetto, soggiornare in villaggi vacanza, camping o strutture ricettive, e leggeri incrementi scatteranno anche per gli stabilimenti balneari e i servizi offerti presso i lidi di tutta Italia“, conclude la nota.