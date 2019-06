Maggio 2019 tra più caldi nel mondo, in Europa il più freddo dal 2004

La National Oceanic and Atmospheric Administration ha reso noto che Maggio 2019 stato il quarto mese di Maggio più caldo mai registrato sulla Terra dal 1880, cioè da quando vengono effettuate le rilevazioni, mentre in Europa un Maggio così freddo non si registrava dal 2004.

Secondo le rilevazioni della NOAA a livello globale la temperatura è stata di 0,85°C superiore alla media, cifra che pone il mese al 4° posto tra i mesi di maggio più bollenti dopo quelli di 2016, 2015 e 2017.

La colonnina di mercurio è salita di almeno 4°C sopra la media in Canada settentrionale e in Antartide.

L’eccezione arriva dall’Europa, dove si sono rilevate temperature di 2°C sotto la media: un maggio simile non si registrava dal 2004.