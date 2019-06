Malattie polmonari: messa a punto una sonda grande quanto un capello per i tessuti danneggiati

E’ grande quanto un capello la sonda che sarà utile a misurare parametri chiave dei tessuti polmonari danneggiati, che puo’ arrivare li’ dove le attuali tecnologie non riescono: a svilupparla i ricercatori delle universita’ di Edimburgo e Bath, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Scientific reports.

Si tratta di una sonda sottilissima in grado di rilevare i minuscoli cambiamenti che avvengono nei tessuti sani a causa della malattia e puo’ aiutare a migliorare la valutazione e terapia dei pazienti, specialmente quelli collegati ai ventilatori in terapia intensiva. Nonostante le malattie polmonari siano una delle principali cause di morte e disabilita’ nel mondo, poco si sa infatti su come si evolvono.

I ricercatori hanno dunque sviluppato questa sonda costituita da una fibra ottica del diametro di 0,2 millimetri, con 19 sensori, ognuno dei quali misura diversi indicatori dei tessuti, come i livelli di acidita’ e ossigeno, dando informazioni importanti sulle reazioni del corpo nella malattia. Il progetto realizzato consente di aggiungere piu’ sensori ed e’ applicabile ad altre parti del corpo, per capire le malattie infiammatorie e batteriche.

“Questo metodo, se portato in clinica – spiega Michael Tanner, uno dei ricercatori – puo’ offrire nuove conoscenze sulla biologia delle malattie. Il nostro scopo ora e’ espandere il numero di sensori a questa piattaforma miniaturizzata per dare ancora piu’ informazioni”.