Maltempo, a Bologna alcune scuole e asili rimangono chiusi dopo la grandinata di Sabato

Dopo il violento temporale di ieri a Bologna, i tecnici del Comune hanno eseguito sopralluoghi nelle scuole nelle zone piu’ colpite dalla grandinata. E’ stato deciso di tenere chiusi domani il nido e la scuola Roselle di via Roselle, il nido Trottola di via Bombicci e la scuola d’infanzia Follerau di viale Felsina, tutti nel quartiere Savena. Durante le verifiche, gli esperti hanno scoperto vetri rotti e anche il distacco di alcuni pannelli nei locali interni che devono essere sistemati. La ricognizione dei danni sta proseguendo in altri istituti. Anche nel pomeriggio, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare in zona Savena e in zona Murri, per infissi danneggiati. I servizi educativi, nidi, asili e campi estivi, saranno invece tutti in funzione a Modena.