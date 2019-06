Maltempo a Torino, inagibile l’anagrafe di corso Vercelli: rimarrà chiusa

Il forte temporale che ieri a Torino ha causato danni e disagi in diversi punti della città ha reso inagibile il Centro civico della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 che ospita la sede dell’anagrafe decentrata. I danni subiti dalla palazzina consigliano di non aprire al pubblico, insieme agli altri servizi che vi hanno sede, gli uffici anagrafici decentrati martedì prossimo, al termine del weekend di San Giovanni. Lo comunica in una nota il Comune di Torino.Circoscrizione 7 e direzione dell’Anagrafe si sono dunque accordati per il temporaneo trasloco, nella giornata di martedì 25 giugno, del personale addetto alla delegazione di corso Vercelli nella sede centrale di via della Consolata. I cittadini prenotati per il ritiro di carte d’identità e certificati saranno nel frattempo avvisati del temporaneo disagio.