Maltempo Brasile, violente piogge a Recife: 7 morti

E’ di almeno sette morti il bilancio degli intensi temporali che si sono abbattuti nelle ultime ore nell’hinterland di Recife, capitale dello Stato brasiliano di Pernambuco, lo riferisce TV Globo. Cinque vittime sono state rinvenute in seguito a una frana che ha ricoperto di fango quattro case in localita’ Camaragibe. Gli altri due decessi riguardano una donna, intrappolata in un’auto affondata dentro un tunnel allagato a Pina, nella zona sud della citta’, e un’adolescente travolto dal crollo di una barriera nella zona di Jaboatao dos Guararapes.