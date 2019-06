Maltempo Emilia Romagna: “La pioggia ha danneggiato il turismo di Maggio”

Il maltempo che si e’ abbattuto nelle scorse settimane sull’Emilia-Romagna ha “di fatto annullato l’offerta” al mare, nel “mese di maggio” determinando una ferita “difficile” da rimarginare malgrado il primo weekend di giugno, con il bel tempo, abbia iniziato a invertire la rotta. A leggere cosi’ l’avvio del periodo estivo per il turismo regionale e’ il presidente di Assohotel-Confesercenti Emilia-Romagna, Filippo Donati.

“Sara’ comunque difficile recuperare nell’arco della stagione le perdite subite nel mese di maggio – afferma in una nota – Secondo le stime, infatti, la perdita per i soli stabilimenti sarebbe del 90%. Le condizioni meteorologiche hanno annullato l’offerta del mare nel mese di maggio, ma anche le citta’ ne hanno risentito. Gli operatori, comunque, attendono fiduciosi il secondo weekend di giugno – chiosa Donati – con la chiusura delle scuole, per vedere un cambiamento sostanziale e verificare l’opportunita’ di prevedere azioni straordinarie di promozione e sostegno del settore turistico”.