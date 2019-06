Maltempo, Foroni: “Dopo la conta danni per Valcamonica chiederemo lo stato di emergenza”

In conseguenza dei forti temporali che si sono abbattuti nelle ultime ore sulla provincia di Brescia e hanno provocato allagamenti e frane ad Angolo Terme, oltre all’isolamento della frazione di Mazzunno e all’evacuazione di oltre 70 persone, i tecnici della Protezione civile regionale hanno effettuato stamane un primo sopralluogo, contemporaneamente sono stati attivati i gruppi di volontariato.

Inoltre a Pisogne una frana ha coinvolto una strada comunale che e’ stata chiusa a senso unico alternato. Ed e’ stato interrotto il trasporto pubblico locale a causa di due franamenti da monte sulla Strada provinciale del Giovetto di Paline chiusa tra Borno e Val di Scalve. Lo fa sapere la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, che preannuncia anche un’attenuazione dei fenomeni per le prossime ore.

“Fortunatamente – commenta l’assessore Foroni – e’ in atto un netto miglioramento delle condizioni meteo e una decisa attenuazione dei fenomeni per le prossime ore, cio’ che fa ben sperare in un graduale rientro alla normalita’. Abbiamo seguito costantemente l’emergenza attraverso la Sala operativa della Protezione civile, mettendo a disposizione gli elicotteri di Regione Lombardia per i sopralluoghi e rimanendo in costante contatto con il Dipartimento nazionale della protezione civile”.

“Massima solidarieta’ alle popolazioni colpite da parte di Regione Lombardia, e un ringraziamento particolare a tutti i volontari della Protezione civile regionale – conclude Foroni – per la grande professionalita’ e abnegazione dimostrata anche in questa ennesima difficile situazione. In attesa che la situazione torni sotto controllo, stiamo iniziando la conta dei danni e avviando la procedura per chiedere al Governo il riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale”.