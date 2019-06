Maltempo: interrotta la provinciale 62 Valsassina nel Lecchese

A livello viabilistico la situazione in provincia di Lecco rimane precaria a causa di allagamenti e smottamenti nel settore nord della provincia. In particolare, resta interrotta la Provinciale 62 della Valsassina, a causa di un grosso smottamento nel comune di Primaluna. La Valsassina e’ dunque divisa in due tronconi dal punto di vista viabilistico, raggiungibile comunque da un versante attraverso Lecco e dall’altro attraverso l’uscita di Bellano della Superstrada 36.

Quest’ultima via e’ anche quella rimasta per collegare i centri della Valvarrone colpiti da esondazioni e frane, soprattutto Premana e Pagnona. A Dervio dopo le interruzioni della linea ferroviaria per la Valtellina e della Provinciale 72, la situazione sta lentamente tornando a regime in quanto a percorribilita’.