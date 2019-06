Maltempo: la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza

Si aspetta la conta dei danni con le segnalazioni da tutte le province e poi la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Lo ha annunciato Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia. “I comuni avranno 7 giorni di tempo per segnalare alla regioni il danno subito e vista la portata di questo Maltemposiamo intenzionati a chiedere al governo lo stato di emergenza – ha detto l’assessore – , prima pero’ ovviamente dobbiamo attendere le varie indicazioni da parte dei comuni”.

Il Maltempo ha colpito ieri sera parte della provincia di Brescia e Bergamo, in particolare la zona della Valcamonica. Questa mattina invece l’emergenza si e’ registrata in provincia di Lecco e di Sondrio. A Dervio la situazione piu’ critica con un programma di evacuazione per 800 persone.

“La situazione in gran parte dei casi e’ in netto miglioramento – assicura Foroni – , e anche nei prossimi giorni non sono previsti fenomeni temporaleschi”. Quanto al comune di Dervio, il piu’ colpito, l’assessore spiega che “al momento “sono state evacuate circa 350-400 persone, a causa dell’allarme relativo alla diga. L’Enel poco fa ha segnalato che l’allarme e’ stato revocato. Quindi adesso tocchera’ al prefetto, dopo i necessari accertamenti dire se queste persone possono rientrare nelle abitazioni”.