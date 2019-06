Maltempo, la tempesta Miguel sferza la Francia: 28mila utenze senza elettricità

Circa 28mila utenze sono prive di elettricità in Francia a seguito del passaggio della tempesta Miguel, che ha colpito in particolare la zona centro-ovest del Paese, la Normandia e il nord dell’Aquitania. Lo riferisce la società Enedis, filiale del gruppo Edf incaricata della gestione della rete. In Normandia 9mila utenze sono al buio, 6mila nel nord dell’Aquitania, 5.500 in Bretagna, 4.500 nei Paesi della Loira, 2mila in Centre Val de Loire e mille in Poitou-Charentes.

Ieri tre soccorritori volontari della Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sono morti in mare a causa della tempesta, dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano si è ribaltata al largo di Sables-d’Olonne en Vendée.