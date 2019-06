Maltempo, le piogge devastano il Ghana: morti e inondazioni [VIDEO]

Almeno 10 persone sono state uccise dopo che una nuova ondata di forti piogge ha colpito parti del Ghana il 31 maggio e il 1 ° giugno 2019. Molte parti della capitale della regione occidentale, Sekondi / Takoradi, sono state allagate, causando un taglio totale dell’alimentazione elettrica. Forti piogge e inondazioni hanno colpito anche la capitale, Accra, causando un morto.

Il Power Distribution Service (PDS) di Sekondi, che fornisce energia alla maggior parte delle parti di Takoradi, è allagata e costringe l’azienda a spegnere le sue apparecchiature per proteggere la struttura. I funzionari della compagnia stanno chiedendo ai clienti di rimanere calmi, dicendo che stavano lavorando con il Ghana National Fire Service per salvare la situazione.

Secondo i resoconti dei media locali, 5 giovani membri di una famiglia sono stati schiacciati in Ngyeresia dopo che un enorme albero è caduto sulla loro casa. La comunità si trova vicino a Essipong nella metropoli di Sekondi / Takoradi. Una persona è sopravvissuta e sta ricevendo cure mediche. La gente del posto ha detto che l’albero è caduto dopo che una tempesta iniziata giovedì si è intensificata per tutto il venerdì, 31 maggio. Altre 5 persone sono morte nella stessa comunità dopo che una casa di fango in cui vivevano è crollata.