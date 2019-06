Maltempo, situazione ancora critica a Lecco dopo il disastro dei giorni scorsi

Resta critica la situazione nei principali quattro comuni della provincia di Lecco colpiti dall’alluvione d’inizio settimana. A Premana, Pagnona, Primaluna e Dervio la maggior parte degli sfollati sono rientrati nelle case ma ancora oggi decine e decine di cittadini e volontari hanno aiutato a spalare il fango finito in cantine, condotti e abitazioni. E’ il momento anche delle prime stime dei danni, valutati in almeno 10 milioni di euro a Primaluna, dove era stata anche interrotta la Provinciale 62 della Valsassina poi riaperta, e circa 5 a Dervio, centro affacciato sul ramo lecchese nord del Lago di Como e alle prese con i timori legati nell’imminenza dell’alluvione con i possibili pericoli legati alla diga situata sopra Pagnona. Si lavora anche a Premana, dove e’ ancora in corso di valutazione il danno all’economia locale messa in ginocchio dagli allagamenti. Intanto tutti i corsi d’acqua restano sorvegliati speciali, soprattutto nelle zone montane della provincia.