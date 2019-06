Maltempo Lombardia: danni per oltre 40 milioni di euro

A seguito dell’ondata di maltempo delle scorse settimane, in Lombardia “le situazioni ancora critiche sono tre: Valsassina e Valvarrone per la provincia di Lecco e la bassa Val Camonica”, secondo Andrea Zacconi, dirigente dell’Unità organizzativa della Protezione Civile regionale. “Oggi scade il giorno per la conta dei danni che arriva, nell’insieme per gli eventi in Val Camonica, Val Chiavenna e soprattutto Val Sassina e Val Varrone a circa 40-50 milioni di euro. Questa sera avremo una cifra precisa“. “Stiamo facendo la relazione da consegnare al dipartimento di Protezione Civile per la dichiarazione dello stato di emergenza e venerdì i tecnici nazionali della Protezione Civile saranno qui per un sopralluogo di verifica“.