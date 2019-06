Maltempo in Lombardia: frane e allagamenti, esonda il lago di Como

Ondata di maltempo in Lombardia: frane, allagamenti e disagi alla circolazione si registrano in provincia di Sondrio. Situazione critica in Valle Spluga: inondato il by pass di Gallivaggio, aperto dopo la frana di un anno fa. Fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e di conseguenza il transito è interrotto. Una frana si è registrata in località Isola sulla SS36 dello Spluga, tra Campodolcino e Madesimo (Sondrio).

L’Anas ha disposto la chiusura della SS36 all’altezza di Samolaco (Sondrio) per l’esondazione di due torrenti, Lobia e Pisarota, che costeggiano la carreggiata. Il traffico è deviato sulla strada provinciale Trivulzia.

In Valtellina, a Delebio (Sondrio), il torrente Lesina rischia di esondare.

A Como, a causa delle piogge degli ultimi giorni e dello scioglimento della neve in Valtellina, è esondato il lago: ha allagato il lungolario. La situazione è monitorata costantemente. Il livello del lago ha richiesto la chiusura anche della seconda corsia. La corsia normalmente riservata ai bus è transitabile per le auto in modo da non bloccare la circolazione, e gli autobus vengono deviati in via Cavallotti.