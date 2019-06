Maltempo Lombardia: nubifragi e grandinate su Milano, nel Varesotto, in Valtellina e Vallecamonica

Intorno alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Milano e hinterland metropolitano, accompagnato anche da una grandinata e da un abbassamento delle temperature.

Tombini e cantine si sono allagate e sono numerose le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.

Un’autovettura è rimasta intrappolata all’interno di un sottopasso e la conducente si è messa in salvo appena prima di finire sommersa: è accaduto a Baranzate, in una via non distante dal carcere di Bollate. L’auto ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma è rimasta bloccata.

Il centro meteo della Regione Lombardia ieri ha emanato un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti. L’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale in via Drago.

La Protezione civile comunale monitora i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza.

Forti temporali si sono registrati anche nel Varesotto, in Valtellina e Vallecamonica bresciana. A Varese un nubifragio con grandine ha colpito la città e la provincia. In città segnalati allagamenti nella zona dello stadio. A Malnate decine di allagamenti nelle case. La protezione civile ha segnalato anche un anziano disperso nella zona di Marchirolo.

In Valcamonica (Brescia) nelle scorse ore piogge e vento hanno causato allagamenti in diversi centri della Bassa Valle. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Darfo, Borno e Bienno.

A seguito dell’ondata di maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione.

Lo smottamento è strettamente monitorato da Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, Polizia, Croce Rossa.