Maltempo Lombardia: ripristinata viabilità sulla SS36 in provincia di Sondrio

E’ tornata regolare la viabilità lungo la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, in provincia di Sondrio, in seguito all’ondata di maltempo che ha causato frane e l’esondazione di alcuni torrenti prossimi alla sede stradale. In particolare, smottamenti hanno interessato i territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo, con caduta su strada di detriti di piccole dimensioni da località Corti, nel comune di Campodolcino, fino al Passo Spluga.

Anas precisa che un tratto della SS36 a Samolaco, allagato dall’esondazione dei torrenti, è stato ripristinato nel primo pomeriggio di ieri. Alle 20 circa è stata anche ripristinata la circolazione tra Chiavenna, al km 121,400, e Passo Spluga, al km 149,500. Il senso unico alternato, istituito temporaneamente a Chiavenna per consentire ai mezzi d’opera la bonifica della sede stradale dal materiale franato, è stato infine dismesso intorno alla mezzanotte.