Maltempo, situazione critica a Milano: nuova esondazione per il Seveso, allarme anche per il Lambro

Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla citta’ e sull’hinterland. L’assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, e’ stata piu’ forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, “sta lavorando” ma che “non basta“. Il Seveso, ha spiegato, è poi rientrato attorno alle 12 ma “una nuova ondata potrebbe arrivare ancora perchè altra acqua sta scendendo da Nord“. E’ stato temporaneamente chiuso il sottopasso di via Negrotto all’altezza di via Pacuvio, zona Villapizzone, per allagamento dovuto alle forti piogge della mattina. Lo comunica l’Amministrazione comunale tramite il profilo Twitter Infomobilita. Inoltre sono presenti delle pattuglie della polizia locale in piazzale Istria, viale F.Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca’ Granda, via Valfurva per gestire il traffico a causa delle due esondazioni del Seveso.

La seconda esondazione del Seveso ha peggiorato la situazione della viabilita’ del quartiere Niguarda. La Polizia locale ha chiuso alcuni viali e i sottopassi allagati e in diverse strade ha deviato il traffico. Deviati anche i percorsi degli autobus dell’Atm che transitano nella zona. Granelli ha fatto sapere che e’ stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea 3 della metropolitana tra le fermate Sondrio e Comasina per un problema alla rete fognaria dovuto al Maltempo e che e’ stato istituito un servizio di bus sostitutivi. Intanto preoccupa anche il livello del Lambro: il piano di evacuazione delle comunita’ che si trovano nel parco attraversato dal fiume e’ pronto ma, precisa il Comune, “al momento la situazione rimane stabile“.

